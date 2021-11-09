Нововведения Хави для игроков — штрафы, приезд за 1,5 часа до тренировки, контроль досуга

Новый главный тренер «Барселоны» Хави опередил перечень требований к игрокам, сообщает AS.
По информации источника, игроки должны будут приезжать на базу за 1,5 часа до начала занятий, чтобы они смогли подготовиться к тренировке. Члены тренерского штаба должны будут приехать за 2 часа до начала занятий.
Футболисты будут обязаны вместе обедать и ужинать под присмотром диетологов клуба. Диета поможет игрокам предотвратить травмы. Будет заново введена система штрафов, отменённая при Луисе Энрике. За повтор нарушения размер штрафа будет возрастать в геометрической прогрессии.
За 48 часов до начала матча футболистам будет запрещено приезжать поздно домой. Это делается для того, чтобы они были в лучших кондициях перед встречами.
Также вводится контроль за досугом спортсменов. В случае если они захотят уехать куда-то далеко за пределы города, футболисты должны будут спросить разрешения тренера. Игрокам запрещается заниматься сёрфингом и ездить на электровелосипедах.
Помимо прочего, спортсмены должны поддерживать хороший имидж клуба.
- 9 ноября 2021
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