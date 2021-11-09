В сборную Германии вызваны новички вместо помещённых на карантин игроков

Несколько игроков сборной Германии не смогут принять участие в ближайших матчах национальной команды, поэтому тренерский штаб вызвал вместо них других футболистов. Об этом сообщает пресс-служба немецкого футбольного союза.

Главный тренер сборной Германии вызвал в команду игроков «Вольфсбурга» Ридле Баку и Максимилиана Арнольда, а также форварда «Монако» Кевина Фолланда. Недавно немецкий футбольный союз сообщил, что футболист, имя которого не называется, сдал положительный тест на COVID-19 и был немедленно изолирован. У него не наблюдается симптомов болезни, он полностью вакцинирован.

Четверо других игроков сборной Германии, которые были классифицированы как контактировавшие, несмотря на отрицательные тесты, также были отправлены на карантин. Среди них были Карим Адейеми, Джамал Мусиала, Серж Гнабри и Йозуа Киммих.