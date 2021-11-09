В «Аталанте» отреагировали на информацию об уходе Алексея Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской команды.



«Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Миранчук готов перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Главными претендентами на Миранчука назывались «Торино» и «Сассуоло».

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.