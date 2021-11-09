Данил Круговой: о вызове в сборную России узнал за полчаса до начала сборов

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Кипра и Хорватии.



«О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили, сказали. Я был очень рад, взял с собой всё самое необходимое и быстренько приехал на такси. Когда позвонили, собирался ехать по своим делам. Возможно, через какое-то время я был бы недоступен.



Очень хотел попасть в итоговый список сборной, но за два дня до оглашения состава заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что всё получилось так и я оказался в сборной», — сказал Круговой в интервью пресс-службе сборной России.

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