Данил Круговой: о вызове в сборную России узнал за полчаса до начала сборов
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Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился впечатлениями от вызова в сборную России на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальными командами Кипра и Хорватии.
«О вызове узнал за полчаса до начала сборов. Мне позвонили, сказали. Я был очень рад, взял с собой всё самое необходимое и быстренько приехал на такси. Когда позвонили, собирался ехать по своим делам. Возможно, через какое-то время я был бы недоступен.
Очень хотел попасть в итоговый список сборной, но за два дня до оглашения состава заболел гриппом и думал, что меня больше не вызовут. Очень расстроился. Хорошо, что всё получилось так и я оказался в сборной», — сказал Круговой в интервью пресс-службе сборной России.
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