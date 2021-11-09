Стала известна дата церемонии вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА

ФИФА проведёт церемонию вручения наград лучшим футболистам и тренерам года в Цюрихе 17 января 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.



Церемония состоится в штаб-квартире ФИФА и пройдёт в онлайн-формате с соблюдением всех мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.



ФИФА вручит награды в следующих категориях: лучший игрок года (мужчина и женщина), лучший тренер года (мужчина и женщина), лучший вратарь года (мужчина и женщина), команда года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro, мужчины и женщины), награда фэйр-плей, премия имени Ференца Пушкаша за лучший гол года, а также приз лучшим болельщикам.



Голосование стартует 22 ноября и будет завершено 10 декабря 2021 года.