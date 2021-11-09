Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна дата церемонии вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА

Стала известна дата церемонии вручения награды лучшему игроку года по версии ФИФА
Комментарии

ФИФА проведёт церемонию вручения наград лучшим футболистам и тренерам года в Цюрихе 17 января 2022 года, сообщается на официальном сайте организации.

Церемония состоится в штаб-квартире ФИФА и пройдёт в онлайн-формате с соблюдением всех мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса.

ФИФА вручит награды в следующих категориях: лучший игрок года (мужчина и женщина), лучший тренер года (мужчина и женщина), лучший вратарь года (мужчина и женщина), команда года по версии Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro, мужчины и женщины), награда фэйр-плей, премия имени Ференца Пушкаша за лучший гол года, а также приз лучшим болельщикам.

Голосование стартует 22 ноября и будет завершено 10 декабря 2021 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021