Игрок-гей — о ЧМ-2022: в Катаре смертная казнь для геев. Мне страшно, не хотел бы туда

Защитник «Аделаиды Юнайтед» Джош Кавалло, совершивший каминг-аут, выразил обеспокоенность по поводу проведения чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Я читал что-то вроде того, что в Катаре геев приговаривают к смертной казни. Я очень боюсь этого, поэтому не хотел бы ехать в Катар.



Это расстраивает. В конце концов, чемпионат мира пройдёт в Катаре. Играть за свою страну — одно из величайших достижений для профессионального футболиста. Осознавать то, что турнир пройдёт в стране, которая не поддерживает геев и угрожает нашим жизням, пугает.



Это заставляет меня пересмотреть свои взгляды. Что важнее – жизнь или карьера?» — цитирует Кавалло The Guardian.



Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.