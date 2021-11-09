Арриго Сакки назвал решение Андреа Пирло возглавить «Ювентус» ошибкой
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Бывший тренер «Милана» Арриго Сакки заявил, что решение Андреа Пирло прийти на работу в «Ювентус» в качестве главного тренера было ошибкой.
«Я думаю, что Пирло может снова войти в мир футбола. Ему также нужно было немного удачи, он перешёл в «Ювентус», где было почти невозможно добиться успеха. Пирло согласился из честолюбия и совершил ошибку, которая может дорого ему обойтись», — приводит слова Сакки Football Italia.
Арриго Сакки — итальянский футбольный тренер. В начале 2017 года УЕФА включила его в список 10 величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации. Под руководством Сакки «Милан» стал чемпионом Италии и обладателем Суперкубка Италии, а также обладателем Кубка европейских чемпионов.
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