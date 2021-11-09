Андрей Шевченко провёл первую тренировку в качестве главного тренера «Дженоа»

Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко провёл первую тренировку с командой, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Дженоа» в «Твиттере».

Напомним, Шевченко прибыл в Геную вчера, 8 ноября. Сегодня, 9 ноября, состоялась презентация тренера на стадионе «Луиджи Феррарис», после чего Шевченко провёл командное занятие.

В своей тренерской карьере Шевченко успел поработать главным тренером только в сборной Украины. Вместе со сборной они дошли до четвертьфинала чемпионата Европы 2020 года, где со счётом 0:4 уступили сборной Англии. 1 августа 2021 года украинец покинул эту должность.

В Серии А Шевченко, будучи футболистом, выступал за «Милан». Нападающий провёл 322 игры в футболке итальянского клуба, отличившись 175 забитыми мячами и 45 результативными передачами.