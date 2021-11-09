Экс-кандидат на пост президента «Барселоны»: клуб должен думать, как вернуть Месси
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Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт считает, что клуб должен начать работу по возвращению нападающего Лионеля Месси в команду.
«Он заслужил то, чтобы с ним красиво попрощались. Прямо сейчас «Барселона» должна думать о том, как вернуть Месси в 2023 году», — цитирует Фонта Sport.es с ссылкой на RAC1.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
В нынешнем сезоне аргентинец провёл за парижан восемь матчей и забил три мяча.
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