Валерий Карпин: проблемы в атаке? Проблемы есть везде

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал проблемы национальной команды.

«Проблемы в атаке? Проблемы есть везде. Начиная от вратарской позиции, заканчивая нападением. Хотелось бы, чтобы нападающие много забивали, вратари всё ловили, но не считаю это огромной проблемой. Со Словенией забили два центральных защитника. Окей. После той игры никто не спрашивал про проблемы в атаке.



Мы говорили о том, что надо выкинуть из головы Хорватию и думать о Кипре. Опасения на этот счёт есть. Примеров миллион. Из самых свежих – матч «Зенита» с «Уралом». Недооценка или думали о чём-то ещё. Мы все через это проходили. И со мной такие вещи происходили как с игроком и как с тренером. От этого никто не застрахован. Надеемся, решим эту проблему», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.