Караваев: ситуацию с Дзюбой надо отпустить

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев рассказал о настрое национальной команды перед матчами отборочного турнира ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией, а также отметил, что не обсуждал с нападающим Артёмом Дзюбой невызов в сборную.
«Что касается сборной Кипра, у каждой команды есть сильные и слабые стороны. Тренер подскажет, как сыграть правильно. Тему невызова в сборную с Дзюбой не обсуждали. Мне кажется, этого не стоит делать. Артёма нет, это надо отпустить и больше не рассуждать об этом.
Обстановка в сборной не поменялась. Все друг с другом общаются, шутят. Мы не думаем о Хорватии. Сейчас в головах только Кипр. Возвращение в Европу? Сейчас надо сосредоточиться на играх сборной», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 9 ноября 2021
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