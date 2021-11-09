Никита Хайкин: о вызове в сборную России узнал из соцсетей

Голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин поделился впечатлениями от вызова в сборную России на матчи отбора ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией.
«О вызове в сборную узнал из соцсетей. За день до этого была игра. Проснулся — и соцсети бурлят, все поздравляют. Приятно быть здесь, одна из моих целей осуществилась. Дальше — больше. Виталий Витальевич Кафанов набрал за 2-3 недели до вызова. Пообщаться и познакомиться. Хотел приехать на тренировку и игру, но из-за ковидных ограничений не получилось. Надеюсь, ещё получится. Виталий Витальевич — легенда. С ним приятно работать.
Если скажут завтра играть, я буду играть. Думаю, все должны быть к этому готовы. Нет такого, чтобы кто-то приехал познакомиться. Все должны быть готовы на 100 процентов», — передаёт слова Хайкина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
- 9 ноября 2021
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