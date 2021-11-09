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Карпин оценил слова Чорлуки о том, что русским легионерам не хватает профессионализма

Карпин оценил слова Чорлуки о том, что русским легионерам не хватает профессионализма
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил высказывание бывшего игрока «Локомотива» Ведрана Чорлуки о профессионализме российских игроков.

«Я соглашусь с Чорлукой. Не слишком ли борзо он себя ведёт? Нет, а что он такого сказал? Назовите фамилии наших легионеров и их. И в каких клубах играют их легионеры, сколько играют они. О чём говорить? Ну нет у нас лучше. Наши, к сожалению для нас, играют не так ярко. Чорлука сказал правду», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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