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Карпин рассказал о словах Миранчуку из-за сложной ситуации игрока в «Аталанте»

Карпин рассказал о словах Миранчуку из-за сложной ситуации игрока в «Аталанте»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о разговоре с полузащитником «Аталанты» Алексеем Миранчуком.

«Что советую игрокам в ситуации, как у Миранчука? Давайте про него после Хорватии. О чём мы с ним уже поговорили и о чём поговорим – давайте после Хорватии. Сейчас ему было сказано, чтобы он не думал об этом. Он сказал: да, прямо сегодня я ничего не решу.

У Головина со здоровьем сейчас, слава богу, нет никаких проблем. Из «Монако» получили информацию, что проблем с травмами нет, что он готов минимум на 60 минут», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.

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