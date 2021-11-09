В «Ливерпуле» не нашли доказательств того, что фанат плюнул в тренеров «Манчестер Сити»

«Ливерпуль» завершил расследование инцидента, произошедшего на матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:2), сообщает Sky Sports. Напомним, тренерский штаб «горожан» утверждал, что в них плюнул болельщик красных.
По информации источника, в «Ливерпуле» не смогли найти доказательств, подтверждающих слова тренеров «Манчестер Сити». В ходе расследования красные исследовали материалы камер видеонаблюдения, а также брали показания у болельщиков и стюардов. В мерсисайдском клубе считают, что сделали всё возможное, чтобы разобраться с инцидентом.
Напомним, сообщалось, что, если вина болельщика действительно будет доказана, со стороны «Ливерпуля» к нему будут применены штрафные санкции – вплоть до пожизненного запрета на посещение домашнего стадиона.
- 9 ноября 2021
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