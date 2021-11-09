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Валерий Карпин: у Миранчука нет проблем в игровом плане

Валерий Карпин: у Миранчука нет проблем в игровом плане
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«По поводу Миранчука, я вам после игры скажу, в какой он форме, если он будет играть. То, что он хорошо себя чувствует физически, – да. Что касается психологии, есть нюансы. Понятное дело, что он хочет играть, не совсем доволен собой или клубом, не суть. Думаю, что у него нет проблем в игровом плане. Позиция его агента по тому, что он не рассматривает Россию? Это какое отношение имеет к Кипру и Хорватии? Я только что сказал всем, что все забыли все свои дела вне сборной. Что будет с ним дальше – посмотрим. Я здесь не смогу принимать решение», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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