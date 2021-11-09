Новый главный тренер «Барселоны» Хави уволил двух сотрудников

Новый главный тренер «Барселоны» Хави начал вводить изменения в структуре клуба, сообщает AS.
По информации источника, испанский специалист принял решение отказаться от услуг двух сотрудников каталонского клуба. «Барселона» уволила физиотерапевта Хуанхо Брау и тренера по физподготовке Альберто Роке. Брау заменит Карлес Ногейра, который работал с Хави в «Аль-Садде», а Иван Торрес станет новым тренером сине-гранатовых по физподготовке.
Ранее сообщалось, что директор «Барселоны» Матеу Алемани и Хави недовольны работой медицинского штаба клуба.
В данный момент в лазарете «Барсы» находятся 11 игроков. У семи из них мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.
- 9 ноября 2021
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