Новый главный тренер «Барселоны» Хави уволил двух сотрудников

Новый главный тренер «Барселоны» Хави начал вводить изменения в структуре клуба, сообщает AS.



По информации источника, испанский специалист принял решение отказаться от услуг двух сотрудников каталонского клуба. «Барселона» уволила физиотерапевта Хуанхо Брау и тренера по физподготовке Альберто Роке. Брау заменит Карлес Ногейра, который работал с Хави в «Аль-Садде», а Иван Торрес станет новым тренером сине-гранатовых по физподготовке.



Ранее сообщалось, что директор «Барселоны» Матеу Алемани и Хави недовольны работой медицинского штаба клуба.



В данный момент в лазарете «Барсы» находятся 11 игроков. У семи из них мышечные проблемы – у Педри, Дембеле, Роберто, Гонсалеса, Пике, Гарсии и Фати. Нето болеет гриппом, Агуэро имеет проблемы с сердцем, Брейтуэйту сделали операцию на колено, и он проходит курс восстановления, а Дест испытывает боли в спине.