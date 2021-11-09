Орлов: зачем «Зениту» такой Бакаев? Оздоев лучше, полезнее

Комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева и хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева.

«Менять Оздоева на Бакаева? Да вы что? Зачем такой Бакаев? Оздоев лучше, полезнее. И он играет ближе к защите, а Бакаев — это чисто атакующий игрок. Судьбу Оздоева в первую очередь будет решать он сам. Магомед же болел, только начал тренироваться. Ему сейчас надо набрать форму, а потом всё будет решаться, как это и бывает в футболе», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Бакаев в нынешнем сезоне принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал 3 результативные передачи. Оздоев сыграл в 1 встрече чемпионата России сезона-2021/2022 и не отметился результативными действиями.