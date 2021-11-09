Русский 16-летний голкипер поделился эмоциями от тренировки в лондонском «Арсенале»

Русский 16-летний голкипер Алексей Рохас Федорущенко поделился эмоциями от первой тренировки с основной командой лондонского «Арсенала»

«Сегодня состоялось своеобразное знакомство. Но я же ещё учусь в школе и не могу пропускать все занятия. Был разговор с главным тренером Микелем Артетой? Да. Но не очень долгий. Объяснил, как использует вратарей. Но я это, конечно, сам вижу по матчам «Арсенала». Рассказал о некоторых нюансах, о требованиях к вратарям. Тренеры «Арсенала» испанцы, на футбольные темы с ними можно говорить на испанском. Удобно. И с Артетой, и с тренером голкиперов Иньяки Каньей говорили по-испански.

В 8:30 позавтракали, потом позанимались в тренажёрном зале. Затем в течение часа шло занятие вратарей, а завершилось всё двусторонкой минут на 15-20. Замечательный день! Для меня это огромное достижение, большой шаг вперёд! А основная цель — попасть в первую команду «Арсенала» и играть за неё», — цитирует футболиста «Спорт-экспресс».