Отец Агаларова отреагировал на информацию о возможном переходе игрока в «Динамо»

Руслан Агаларов, отец нападающего «Уфы» Гамида Агаларова, прокомментировал информацию о возможном трансфере сына в московское «Динамо».

«Информацию про «Динамо» слышу впервые. Я уже очень много раз говорил: у Гамида действующий контракт с «Уфой». Все вопросы нужно задавать «Уфе», — сказал Руслан Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, Агаларов выступает за «Уфу» с 2020 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 14 матчах Российской Премьер-Лиги и забил 11 голов. После 14 туров Агаларов является лидером гонки бомбардиров чемпионата России.

«Уфа» в 14 матчах набрала 14 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (26) — на 3-м месте.