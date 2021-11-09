Самуэль Жиго может перейти в «Марсель»

Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго может покинуть российский клуб и перебраться в чемпионат Франции. Об этом сообщает MSV Foot в своём «твиттере».

По информации источника, боссы «Марселя» заинтересованы в подписании 28-летнего футболиста. Также французом интересуется несколько немецких команд.

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Жиго провёл 14 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Французский защитник получил травму на разминке перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Его место в составе занял россиянин Илья Кутепов. Главный тренер красно-белых Руй Витория после матча отметил, что Кутепов хорошо проявил себя на поле.