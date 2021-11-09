Тотти — о словах Кассано: всё верно, я уже сам себя забыл

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти отреагировал на высказывание экс-форварда римской команды Антонио Кассано. Ранее Кассано заявил, что Тотти забудут через 20 лет, а вечными будут лишь форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, легендарный игрок сборной Аргентины Диего Марадона и легенда «Барселоны» и «Аякса» Йохан Круифф.
«Всё верно, я уже сам себя забыл. Нет нужды никому бросаться на мою защиту», — приводит слова Тотти Football Italia.
Напомним, Тотти выступал в составе «Ромы» с 1992 по 2017 год, после чего был назначен на пост директора клуба. В июне 2019 года Тотти оставил пост и покинул «Рому». В феврале 2020 года экс-футболист основал в Риме два скаутинговых агентства, а в марте этого года был официально зарегистрирован в качестве спортивного агента.
- 9 ноября 2021
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