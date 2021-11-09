Ислам Слимани — о шансах Салаха на «Золотой мяч»: на всё воля всевышнего
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Нападающий «Лиона» и сборной Алжира Ислам Слимани высказался о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча».
«Есть ли у Салаха шансы на «Золотой мяч»? На все воля всевышнего. Салах – арабский игрок, как и мы. Он представляет весь арабский мир. Для нас, арабов, важно, что наши игроки номинированы на «Золотой мяч». Это касается Салаха и Мареза. Самое главное – Салах представляет арабов и исламский мир», — цитирует Слимани Eurosport.
Напомним, церемония вручения «Золотого мяча» состоится 29 ноября в Париже. В текущем сезоне английской Премьер-лиги Салах провёл 11 матчей, в которых он отметился 10-ю забитыми мячами и 7-ю голевыми передачами. В Лиге чемпионов форвард в четырёх играх забил 5 мячей.
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