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Главный тренер «Вероны» Тудор заразился коронавирусом

Главный тренер «Вероны» Тудор заразился коронавирусом
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Главный тренер «Вероны» Игор Тудор заразился коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Результат теста специалиста на COVID-19 оказался положительным. Тудор изолирован дома и чувствует себя хорошо. Клуб провёл все процедуры в соответствующими с действующими санитарными протоколами.

Напомним, Тудор возглавил «Верону» в сентябре текущего года. Соглашение хорватского специалиста с клубом рассчитано до конца сезона-2021/2022.

«Верона» в 12 встречах набрала 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований является «Наполи», в 12 играх набравший 32 очка.В следующем туре чемпионата Италии «Верона» сыграет с «Эмполи». Матч состоится 22 ноября.

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