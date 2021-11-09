Чиро Иммобиле не поможет сборной Италии в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022 из-за травмы
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Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле не сыграет в матчах отборочного турнира ЧМ-2022 с национальными командами Швейцарии и Северной Ирландии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Италии.
Форвард получил травму икроножной мышцы на тренировке в расположении итальянской сборной. Вместо Иммобиле в национальную команду на ноябрьские матчи вызван форвард «Сассуоло» Джанлука Скамакка.
Сборная Италии проведёт два матча отбора ЧМ-2022 в ноябре. 12 ноября подопечные Роберто Манчини сыграют со сборной Швейцарии в Риме, а 15 ноября проведут встречу на выезде с Северной Ирландией.
В нынешнем сезоне Иммобиле принял участие в 11 матчах итальянской Серии А, забил 10 голов и отдал 2 результативные передачи.
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