Конте — о зарплате € 18 млн в год в «Тоттенхэме»: тот, кто приглашает меня, грабит банк
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Антонио Конте высказался о своей зарплате в лондонском клубе.
«Моя зарплата — это ограбление? Думаю, тот, кто приглашает меня, грабит банк. Ты делаешь свою работу. Делать её хорошо — правильно. Я справляюсь со своей на высшем уровне, поэтому мне столько платят.
Попасть в четвёрку лучших будет непростой задачей. Премьер-лига – очень сложный турнир, но мы постараемся выкладываться по максимуму в каждом матче и хорошо выступить в Лиге конференций», — цитирует Конте Football Italia.
Ранее сообщалось, что по контракту со «шпорами» итальянец будет зарабатывать £ 15,5 млн (€ 18,3 млн) в год. 2 ноября «Тоттенхэм» объявил о назначении Конте на пост главного тренера команды.
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