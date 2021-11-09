Роберт Левандовски рассказал о мыслях по поводу «Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о перспективах завоевать «Золотой мяч».
«Может быть, когда приблизится день голосования, я начну думать о выигрыше. Сейчас только начало ноября, так что у меня ещё есть время. Конечно, «Золотой мяч» — отличная награда, но ни о чём не думать — это неправильно. У меня ещё много дел до и после церемонии. Я перестал думать об этом слишком много. Это определённо не поможет мне думать о моих шансах на победу», — приводит слова Левандовского Temi.
В этом сезоне 33-летний форвард забил 23 гола и сделал 2 результативные передачи в 16 матчах за «Баварию» во всех турнирах. «Бавария» в 4 матчах Лиги чемпионов набрала 12 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице группы Е Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.
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