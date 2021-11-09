Игроки «Барселоны» недовольны поведением Филиппе Коутиньо

Игроки «Барселоны» недовольны поведением своего одноклубника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es со ссылкой на программу Onzede на TV3.



По информации источника, раздевалка устала от выходок бразильца на тренировках и во время матчей. Последней каплей для футболистов стал эпизод во время игры 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:3), когда полузащитник отказался выходить на замену.



После матча несколько влиятельных игроков «Барселоны» упрекнули Филиппе за своё отношение к делу. Впоследствии Коутиньо опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену.



Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 20 млн.

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