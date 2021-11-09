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Игроки «Барселоны» недовольны поведением Филиппе Коутиньо

Игроки «Барселоны» недовольны поведением Филиппе Коутиньо
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Игроки «Барселоны» недовольны поведением своего одноклубника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es со ссылкой на программу Onzede на TV3.

По информации источника, раздевалка устала от выходок бразильца на тренировках и во время матчей. Последней каплей для футболистов стал эпизод во время игры 13-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (3:3), когда полузащитник отказался выходить на замену.

После матча несколько влиятельных игроков «Барселоны» упрекнули Филиппе за своё отношение к делу. Впоследствии Коутиньо опроверг информацию о том, что отказался выходить на замену.

Напомним, Коутиньо перешёл в «Барселону» из «Ливерпуля» в 2018 году за € 135 млн. Контракт Коутиньо с каталонским клубом рассчитан до лета 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость бразильского футболиста в € 20 млн.

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