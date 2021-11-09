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Amazon снимет документальный фильм про сборную Испании на Евро-2020

Amazon снимет документальный фильм про сборную Испании на Евро-2020
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Пресс-служба сборной Испании в «Твиттере» представила трейлер документального сериала о национальной команде.

Сериал выйдет на платформе Amazon Prime и расскажет о выступлении испанской сборной на Евро-2020. На минувшем чемпионате Европы подопечные Луиса Энрике дошли до полуфинала соревнований, где в серии пенальти уступили национальной команде Италии, которая стала победителем минувшего турнира.

За всю карьеру Луис Энрике тренировал «Сельту», «Барселону» и «Рому». Экс-футболист тренирует национальную команду Испании с 2018 года. В качестве наставника Энрике дважды становился чемпионом Испании, трижды — обладателем Кубка Испании, один раз выигрывал Суперкубок страны и один раз победил в Лиге чемпионов.

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