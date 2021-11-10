Деян Ловрен: в последних матчах игра сборной России была не очень привлекательной

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен поделился мнением об игре российской национальной команды в преддверии встречи отборочного турнира ЧМ-2022.
«Я — главный консультант по российской сборной? Мы недавно шутили на эту тему с Кузяевым. Сказал ему: «Если бы не предстоящий матч с Россией, то давно дал бы тебе ценный совет»! Но в нынешней ситуации, естественно, оставил Далера без подсказки. Если серьёзно, то Кузяев — один из важнейших игроков для сборной России.
Конечно, я дам какие-то советы своим партнёрам по сборной России. Но это будет, скорее, информация об игре команды в целом, а не о конкретных футболистах. В последних матчах российская сборная смотрелась очень хорошо, отлично защищалась. Возможно, её игра была не очень привлекательной, но, если спросить меня, что важнее — три очка за победу или красивый футбол без результата — я всегда выберу три очка. Что касается атмосферы на стадионе в Сплите, там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!» — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».
Матч отбора ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября.
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