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Агент Жиго прокомментировал информацию об интересе «Марселя»

Агент Жиго прокомментировал информацию об интересе «Марселя»
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Мохамед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента из московского клуба.

«В данный момент я беседую с несколькими клубами из топ-лиг, но пока нет ничего конкретного. «Спартак» решит, хотят ли они его отпускать. Есть ли в числе этих клубов «Марсель»? Нет. С их стороны интереса не было», — цитирует агента «Рейтинг Букмекеров».

В этом сезоне Российской Премьер-Лиги Жиго провёл 14 игр, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Французский защитник получил травму на разминке перед матчем 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» (1:1). Его место в составе занял россиянин Илья Кутепов. Главный тренер красно-белых Руй Витория после матча отметил, что Кутепов хорошо проявил себя на поле.

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