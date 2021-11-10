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Магомед Оздоев стал многодетным отцом

Магомед Оздоев стал многодетным отцом
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Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев в третий раз стал отцом. 9 ноября супруга футболиста Маргарита Муслимова родила сына.

«Ну что, поздравляю тебя, сынок, с приходом в этот мир. Придётся тебе терпеть подзатыльники от старшего брата, как я терпел», — написал Оздоев на своей странице в «Твиттере».

Напомним, пара воспитывает ещё двоих детей. 2 сентября 2015 года у Магомеда и Маргариты родился сын Тимур, а 19 февраля 2018 года на свет появилась дочь Аиша.

Оздоев выступает за санкт-петербургский «Зенит» с 2018 года. В нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в 1 матче Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. С 2014 года Оздоев вызывается в национальную команду России.

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