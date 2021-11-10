«Теперь она стоит дороже». Полузащитник «Ньюкасла» Шелви подписал фанату банку лимонада

Вчера, 9 ноября, с полузащитником «Ньюкасл Юнайтед» Джонджо Шелви произошёл курьёзный случай. Игрок подписал фанату банку с лимонадом, сообщает The Sun.



Это случилось, когда Шелви выезжал с тренировочной базы клуба. Вместо того чтобы дать бумагу или что-то ещё для автографа, фанаты решили подшутить над полузащитником и поднесли ему банку с лимонадом за £ 0,25 (около € 0,3).

Видео эпизода доступно в «твиттере» 101 Great Goals.

Шелви не растерялся и расписался. Один из болельщиков после этого пошутил: «Теперь она стоит дороже £ 0,25».



Джонджо выступает за «Ньюкасл» с 2016 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2023 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 13 млн.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Шелви сыграл в четырёх матчах.