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Женщина-арбитр впервые будет работать на матче сборной Германии

Женщина-арбитр впервые будет работать на матче сборной Германии
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Хорватская судья Ивана Мартинчич обслужит матч девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщается в «твиттере» Deutschlandfunk Sport.

Сообщается, что она станет первой женщиной-арбитром, которая будет работать на матче сборной Германии. К тому же для неё это будет дебютный матч на международном уровне.

Матч между сборными Германии и Лихтенштейна состоится 9 декабря в «Вольфсбурге». Стартовый свисток будет дан в 22:45 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Германии стала первой командой на планете, которой удалось отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 8-го тура отборочного цикла ЧМ подопечные Ханса-Дитера Флика одержали выездную победу над Северной Македонией (4:0) и стали недосягаемыми для преследователей по группе J.

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