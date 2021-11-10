Женщина-арбитр впервые будет работать на матче сборной Германии

Хорватская судья Ивана Мартинчич обслужит матч девятого тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщается в «твиттере» Deutschlandfunk Sport.
Сообщается, что она станет первой женщиной-арбитром, которая будет работать на матче сборной Германии. К тому же для неё это будет дебютный матч на международном уровне.
Матч между сборными Германии и Лихтенштейна состоится 9 декабря в «Вольфсбурге». Стартовый свисток будет дан в 22:45 мск.
Ранее сообщалось, что сборная Германии стала первой командой на планете, которой удалось отобраться в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В матче 8-го тура отборочного цикла ЧМ подопечные Ханса-Дитера Флика одержали выездную победу над Северной Македонией (4:0) и стали недосягаемыми для преследователей по группе J.
- 10 ноября 2021
-
01:44
-
01:23
-
00:59
-
00:47
-
00:37
-
00:36
-
00:24
-
00:19
-
00:15
- 9 ноября 2021
-
23:59
-
23:58
-
23:41
-
23:39
-
23:39
-
23:19
-
23:18
-
23:08
-
22:59
-
22:47
-
22:47
-
22:43
-
22:34
-
22:30
-
22:30
-
22:06
-
22:01
-
22:00
-
21:47
-
21:46
-
21:43
-
21:34
-
21:30
-
21:21
-
21:12
-
21:10