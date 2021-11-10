Хави может сыграть решающую роль в потенциальном возвращении Месси в «Барселону»

«Барселона» может вернуть аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в 2023 году, сообщает Marca.
Сообщается, что несмотря на испорченные отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны» может сыграть решающую роль в потенциальном возвращении аргентинца.
Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, подписав контракт клубом до 2023 года.
Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая состоится в субботу, 20 ноября.
Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.
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