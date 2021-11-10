Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави может сыграть решающую роль в потенциальном возвращении Месси в «Барселону»

Хави может сыграть решающую роль в потенциальном возвращении Месси в «Барселону»
Комментарии

«Барселона» может вернуть аргентинского нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в 2023 году, сообщает Marca.

Сообщается, что несмотря на испорченные отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, назначение Хави на пост главного тренера «Барселоны» может сыграть решающую роль в потенциальном возвращении аргентинца.

Месси перешёл в «ПСЖ» летом 2021 года, подписав контракт клубом до 2023 года.

Первым матчем «Барселоны» под руководством Хави станет встреча с «Эспаньолом», которая состоится в субботу, 20 ноября.

Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Напомним, во время игровой карьеры Хави выступал за основную команду «Барселоны» с 1998 по 2015 год.

Неважно, какой Хави тренер. Он нужен «Барселоне» в любом случае Неважно, какой Хави тренер. Он нужен «Барселоне» в любом случае
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021