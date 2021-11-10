Голкипер «МЮ» Давид де Хеа отреагировал на пост теннисиста Даниила Медведева о жене Дарье

Голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании Давид де Хеа отреагировал на пост второй ракетки мира Даниила Медведева в «Инстаграме» о жене Дарье. Российский теннисист сфотографировался с супругой на корте и обратился к подписчикам с вопросом: «Когда она хочет пойти на ужин, а ты только хочешь играть в FIFA. Ребят, есть лайфхаки? Нужна помощь».
Де Хеа в комментарии написал «FIFA?» и добавил эмодзи широко раскрытых глаз.
Фото: «Инстаграм» Даниила Медведева
В финале «Мастерса» в Париже (Франция) Медведев проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 3:6. Давид де Хеа в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги провёл 11 матчей и пропустил 17 мячей.
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Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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