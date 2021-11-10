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«Вест Хэм» заинтересовался Джованни Симеоне

«Вест Хэм» заинтересовался Джованни Симеоне
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Нападающий «Вероны» Джованни Симеоне может продолжить карьеру в «Вест Хэме», сообщает Daily Express. Лондонский клуб заинтересован в приобретении 26-летнего форварда.

В нынешнем сезоне Симеоне сыграл 10 матчей за «Верону», забил девять голов и отдал три результативные передачи.

Летом сообщалось, что сыном главного тренера «Атлетико» интересуются «Зенит» и «Марсель». Симеоне перешёл из «Фиорентины» в «Кальяри» на правах аренды в 2019 году. В 2020 году «Кальяри» выкупил контракт футболиста. В прошлом сезоне аргентинский нападающий принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Контракт игрока с «Кальяри» рассчитан до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Симеоне в € 11 млн. Ранее форвард выступал в «Банфилде», «Ривер Плейте» и «Дженоа».

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