Инсинье потребовал от «Наполи» бонус за подписание контракта в размере € 7 млн

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье попросил у клуба четырёхлетний контракт с зарплатой € 6 млн в год, сообщает итальянский журналист Николо Скира в «Твиттере».
Инсинье также требует подписной бонус в размере € 7 млн. «Наполи» не хочет платить игроку больше € 4,6 млн в год. Переговоры зашли в тупик.
Текущая зарплата Инсинье составляет € 4,5 млн, и первоначальный план «Наполи» заключался в том, чтобы снизить его зарплату более чем на € 1 млн. Лоренцо предлагали € 4 млн за сезон плюс бонусы.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/2021 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.
По данным СМИ, футболистом также интересуются «Эвертон», «Зенит» и «Тоттенхэм Хотспур». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона.
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