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«Волгарь» заявил Андраника Бабаяна в качестве главного тренера

«Волгарь» заявил Андраника Бабаяна в качестве главного тренера
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Андраник Бабаян назначен главным тренером «Волгаря», сообщает пресс-служба астраханского клуба.

В октябре и ноябре 2021 года «Волгарь» под руководством этого специалиста провёл пять матчей Футбольной национальной лиги. Работу с главной командой Бабаян вёл, занимая пост главного тренера молодёжной команды, имея необходимую лицензию PRO УЕФА.

Бабаян уже тренировал «Волгарь» в Футбольной национальной лиге во второй половине сезоне-2017/2018 и провёл в общей сложности 18 матчей, добившись пяти побед. Первую встречу у руля клуба специалист провёл 4 марта 2018 года в Астрахани.

В нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги «Волгарь» провёл 21 матч и набрал 18 очков, занимает 19-е место в турнирной таблице.

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