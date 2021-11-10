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«Ливерпуль» хочет купить форварда «Вильярреала»

«Ливерпуль» хочет купить форварда «Вильярреала»
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«Ливерпуль» планирует приобрести нападающего «Вильярреала» Арно Данжума Груневелда, сообщает TBR со ссылкой на подкаст журналиста Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы хотели подписать Груневелда ещё летом, но «Вильярреал» выиграл борьбу за футболиста. Однако «Ливерпуль» не отказывается от планов на игрока сборной Нидерландов.

Данжума перешел в «Вильярреал» из «Борнмута» этим летом. В нынешнем сезоне форвард забил семь голов и отдал две результативных передачи в 15 матчах за испанскую команду.

Сообщалось, что полузащитник «Реала Сосьедад» Микель Мерино может продолжить карьеру в «Ливерпуле». Благодаря подписанию испанца главный тренер английской команды Юрген Клопп хочет укрепить среднюю линию «Ливерпуля».

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