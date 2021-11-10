Реми Кабелла может продолжить карьеру в Турции
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Турецкие клубы заинтересовались полузащитником «Краснодара» Реми Кабелла, сообщает MSV Foot.
Один из претендентов на французского хавбека — «Бешикташ». Контракт Кабелла с краснодарским клубом истекает летом 2022 года.
В сентябре Кабелла заявил, что не сомневается в правильности перехода в состав российского клуба. За день до этого портал Peuple-vert.fr привёл слова Кабелла, в которых футболист сомневался в своём выборе.
Кабелла был признан лучшим игроком сезона-2020/2021 в составе краснодарского клуба. Француз принял участие в 32 матчах, забил в них 11 голов и отметился двумя результативными пасами. В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Реми провёл 14 встреч, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
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