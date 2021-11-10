Эдинсон Кавани: после игры с «Тоттенхэмом» боль вернулась

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани рассказал о травме, которая беспокоит его в этом сезоне. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги уругваец провёл 5 матчей и забил 1 гол.
«Проблема следующая: перед началом сезона я ощущал дискомфорт в сухожилии. Из-за этого я был вынужден пропустить пару недель и лишь потом начал получать игровое время. Затем мне нужно было отправиться в сборную. Я надеялся, что боль исчезнет, но этого не случилось.
Затем мне стало лучше, но после игры с «Тоттенхэмом» боль вернулась. Это неприятное повреждение. Я решил полностью его залечить, чтобы не стало хуже. Я постараюсь восстановиться как можно скорее, чтобы помочь «МЮ» и сборной», — приводит слова Кавани El Observador.
Видео гола Кавани в матче с «Тоттенхэмом»
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