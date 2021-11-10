Ивица Олич: единственная причина ухода из ЦСКА – ощущение, что мне не доверяют люди
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Тренер сборной Хорватии Ивица Олич, ранее возглавлявший ЦСКА, назвал причину ухода из российского клуба.
«В случае с ЦСКА в конце сезона было несколько важных моментов, которые мне не понравились, и я решил по согласованию с клубом прекратить сотрудничество. Я не чувствовал поддержки, в которой нуждался и которую искал.
Единственная и основная причина моего ухода – ощущение, что мне не доверяют те люди, с которыми я работал. Поскольку у меня был только один свой человек, тренер по физподготовке Игор Юкич, я не думал, что другие члены моего штаба пойдут за мной. И это одна из главных причин, по которой сотрудничество не продолжилось. У меня не было поддержки со стороны штаба, который мне навязали», – цитирует Олича Nacional.hr.
Новость по темеИсточник: ЦСКА планирует качественное усиление состава зимой
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