Рангник стал фаворитом на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник является фаворитом на замену Уле-Гуннара Сульшера в «Манчестер Юнайтед», утверждает The Sun.



Ранее стало известно, что Рангник заинтересован в тренерской работе в «Манчестер Юнайтед». Немецкий специалист хочет возглавить «красных дьяволов» в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера.



Рангник был близок к назначению на тренерский мостик «МЮ» в 2019 году, когда Сульшер также был под угрозой увольнения. Тогда норвежец удержался на своей должности.



«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

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