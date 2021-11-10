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Умный перерыв на матчи сборных: новая игра «Чемпионата» 15 ноября

Умный перерыв на матчи сборных: новая игра «Чемпионата» 15 ноября
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Новая игра в рамках проекта «Чемпионат Brainboy» пройдёт 15 ноября в Москве в Hard Rock Café на Старом Арбате (метро Смоленская). Стартовый свисток — в 20:00 мск. Не скучай во время перерыва в футболе на матчи сборных – регистрируйся на квиз!

Игра состоит из семи разноформатных раундов на логику, эрудицию, интуицию и чувство юмора. Приготовьтесь к вопросам разного уровня сложности. Редакторы подготовили для участников множество вопросов на знание актуальной футбольной повестки, поэтому советуем изучить «Чемпионат» накануне игры. Победители, призёры и просто везунчики получат крутые подарки из рук ведущего Данилы Махалина.

Подключайтесь!

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