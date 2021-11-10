Вингер киевского «Динамо»: раз говорят об интересе «Ман Сити», значит, я заслужил там быть

Сенегальский вингер киевского «Динамо» Самба Диалло отреагировал на информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».
«Не знаю, было ли предложение от «Манчестер Сити». Я его точно не видел. Лишь слышал, как об этом говорят ребята из молодёжки. Мол, «Манчестер Сити» хочет тебя купить. Я не говорил об этом даже со своим агентом.
Конечно, если будет возможность, я поеду в Манчестер. У меня такая психология, что когда я только начинал играть, понимал: какой клуб не пригласил бы меня, я буду там выступать в составе. Если говорят о «Манчестер Сити», значит, я заслужил там быть», — приводит слова Диалло Sportarena.
Диалло подписал контракт с «Динамо» в начале августа. В Юношеской лиге УЕФА сенегалец провёл 4 матча и забил 5 голов.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»
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