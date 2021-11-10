УЕФА наказал «Галатасарай» двумя матчами без зрителей за поведение фанатов

УЕФА отклонил апелляцию «Галатасарая», подтвердив наказание клуба за беспорядки фанатов на выездном матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Марселем» (0:0).
Контрольный, этический и дисциплинарный орган УЕФА постановил, что «Галатасараю» нельзя продавать билеты своим болельщикам в двух следующих гостевых матчах. Также турецкий клуб оштрафовал на € 50 тыс. за зажигание фейерверков и бросание предметов на поле. «Галатасараю» необходимо связаться с «Марселем» в течение 30 дней для возмещения ущерба, причиненного его фанатами.
30 сентября в Марселе на стадионе «Велодром» состоялся матч 2-го тура Лиги Европы, в котором «Марсель» принимал «Галатасарай». Матч команд завершился безголевой ничьей. В середине второго тайма французский клуб был близок к тому, чтобы заработать пенальти, но после просмотра видеоповтора арбитр отменил 11-метровый удар. В концовке первого тайма матч на некоторое время прерывался из-за поведения фанатов гостей, которые пронесли на стадион пиротехнику. В итоге успокаивать турецких болельщиков пришлось полицейским.
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