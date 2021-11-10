Риисе: есть ощущение, что «Ливерпуль» не сможет конкурировать с «Сити» и «Челси»

Бывший футболист «Ливерпуля» Йон-Арне Риисе поделился опасениями по поводу турнирных перспектив команды в нынешнем сезоне.
«Меня беспокоит глубина состава «Ливерпуля». В прошлом сезоне мы страдали от этого. Боюсь, что в этом может быть то же самое. У меня такое чувство, что мы недостаточно сильны, чтобы конкурировать ни с одним из лидеров — «Манчестер Сити» и «Челси», — цитирует Риисе talkSPORT.
7 ноября «Ливерпуль» уступил в матче 11-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» (2:3). Красные потерпели первое за 26 матчей поражение во всех турнирах. До матча с «Вест Хэмом» у команды Клоппа было 18 побед и 7 ничьих. Предыдущее поражение красных датировалось 6 апреля 2021 года, когда подопечные Клоппа уступили мадридскому «Реалу» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021 (1:3).
«Ливерпуль» набрал 22 очка в 11 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Лидером соревнований является «Челси» (26).
- 10 ноября 2021
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