Яя Туре: в Грозном хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили

Тренер «Ахмата» Яя Туре рассказал об особенностях жизни в Чеченской республике.



«Правда, что в Чечне нельзя носить шорты! Да-да! Поэтому я так одет. Хожу в штанах и в носках. И ты же видел, в лифте я хотел обнять девушку для фотографии, а мне запретили. Я забыл об этом! Обычно в Европе так делают. В Саудовской Аравии — нет, в Дубае — можно. Но здесь с этим строже. Такие правила, надо привыкать, ничего не поменяешь», — сказал Туре в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

В июне Яя Туре вошёл в тренерский штаб «Ахмата». Контракт со специалистом рассчитан до конца сезона-2021/2022. Последним клубом в игровой карьере ивуарийца был китайский «Циндао Хайню», с которым он подписал контракт летом 2019 года, находясь в статусе свободного агента после ухода из «Олимпиакоса» в декабре 2018 года. Ранее Туре сообщал, что ему хотелось бы стать тренером «Барселоны», за которую выступал с 2007 по 2010 год.