Гаврилов: Россия играет с каким-то мусором. Кипр обыграем, а хорваты нас прибьют

Бывший футболист сборной СССР Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от матчей сборной России в квалификации чемпионата мира 2022 года с Хорватией и Кипром.
«Мне совершенно неинтересен матч России с Кипром. Я буду смотреть другие сборные. Но, думаю, что Кипр мы переиграем, а вот хорваты нас прибьют. Скорее всего, с минимальным счётом. По итогу: хорваты выйдут с первого места, а Россия будет играть в стыках.
Я бы мог посмотреть, как наша сборная смотрелась бы на фоне Италии. Но наши играют с каким-то мусором. Зачем мне смотреть то, что неинтересно», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
В ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 10 ноября 2021
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